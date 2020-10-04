حسام الخولي: احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر رسالة للجميع

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جماعات الشر بالخارج لا ترى بأن الشعب المصري يرى ما يدور على مستوى العالم، وعندما ينظرون إلى بلادهم المستقرة بالرغم من وجود مشكلات اقتصادية جاءت كـ"علاج مر" لأزمات لم يتم حلها طوال سنوات.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن دولة العراق كانت الأكثر قوة في البلاد العربية واقتصادا وزراعة، وحاليا باتت تمزقها الصراعات الطائفية والأهلية بين المواطنين هناك، موضحا أن احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر رسالة للجميع.

وأكد أن يوم الاثنين سيتم الإعلان النهائي عن المرشحين بالهيئة العليا للانتخابات، حيث جاءت أعداد المرشحين على المقاعد الفردية بنسبة كبيرة جدا: "لازم الشباب يدخلوا الانتخابات علشان يشوفوا أن الانتخابات مش سوشيال ميديا".