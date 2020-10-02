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محمود مسلم

بالأغاني الوطنية.. "مصطفى كامل" يُشعل احتفالات أكتوبر في الشرقية 

كتب:

نظيمة البحراوي
10:42 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
بالأغاني الوطنية.. "مصطفى كامل" يُشعل احتفالات أكتوبر في الشرقية 

أشعل الفنان "مصطفى كامل" احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر أمام ديوان عام المحافظة، بمدينة الزقازيق، وتفاعل معه المواطنون الذين رفعوا صور السيسي ولافتات تأييد ودعم للدولة ومؤسساتها.

وردد الأهالي هتافات: "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي.. يحيا الجيش المصري" كما رفعوا لافتات دُون عليها عبارات "لا للإخوان.. لا للإرهاب.. لا للخونة.. لا للجماعات الإرهابية".

وتفاعل الأهالي مع الأغاني الوطنية ورفعوا الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصوا على اصطحاب أطفالهم الصغار الذين رفعوا أيضًا صور الرئيس والعلم المصري.

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