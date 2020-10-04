علي جمعة: الله يهب للبعض صفات رجل الدولة ليكون جديرا للحكم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا متناقض لأنه عندما أراد أن يفعل شيئا يقي به جمهور الناس من بعض الأفكار المستغربة التي كان الاستعمار الإنجليزي لمصر حينئذ يبثها أو يرضى عنها أو يعتمد عليها في استمرار الاحتلال.

وأضاف "جمعة" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن "البنا" أظهر غرض حماية الناس من هذه الأفكار وهذا مشروع يقوم به كل شخص وطني، وكلنه لم يقل إنه يريد أن يصل للحكم في هذه المرحلة، ولكنه انقلب بعد ذلك وقال "الوصول للحكم فريضة إسلامية".

وأشار إلى قضية الإنسان في الكون كما نص الله سبحانه وتعالى عليها: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، لافتا إلى أن العبادة تتمثل في الصلاة والصوم والزكاة وذكر الله وتطبيق المعاني الجليلة والنظام الأخلاقي الموجود في القرآن وفي صفات الله، مؤكدا أن هذه قضية واضحة جدا.

وأوضح أنه بالنسبة للسلطة والملك، قال سبحانه وتعالى، حتى ينهي هذه المسألة، "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ"، وهذا الأمر بيد الله وليس بأيدينا، وأمر يسوقه الله للعبد ابتلاء حتى يرى أيصدق أم يكون من الكاذبين، والله يمكن الناس من الملك، ويتولاه الاكفاء الذين وهبهم الله صفات رجل الدولة "مش كلنا فينا الصفات دي.

ولفت إلى أن هذه الصفات تتمثل في تحمل المتناقضات والأحداث المتتالة مثل قائد الجيوش، والقدرة على إدارة الأزمات والقيادة والمشكلات والصبر والتجاوز والنسيان، مؤكدا أن تلك الصفات موجودة في عمر بن الخطاب.