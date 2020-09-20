رئيس التحرير

محمود مسلم

علي جمعة: تطبيق شرع الله لا يعجب الإخوان

كتب:

محمد عزالدين
03:15 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن من يستولى على أرض ليبني عليها تتحول لأرض مغتصبة، مشددًا على أن الصلاة في المساجد المبنية على أرض مغتصبة باطلة.

وأوضح "جمعة"، خلال ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، أن هذا ما يُدرس في الأزهر الشريف، متابعًا "تطبيق شرع الله لا يُعجب تنظيم الإخوان الإرهابي"، موضحًا أن بناء مسجد على أرض غير صحيحة لا يمنع الدولة من تطبيق القانون.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تروج الشائعات بهدف الفتنة والهدم، مؤكدًا أن وعي المواطن صمام أمان.

اقرأ المزيد:

"الأوقاف": الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه على المساجد في آخر 5 أعوام

تدشين مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة من المساجد الكبرى بالمنوفية

الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

أديب ساخرا: هناك فتوى من "الجزيرة" بإباحة هدم المساجد لـ "أردوغان" فقط

الأوقاف بعد عودة صلاة الجنازة في المساجد: لن تزيد عن 15 دقيقة

بعد السماح بعودة صلوات الجنائز في المساجد.. تعرف على ثوابها