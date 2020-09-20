علي جمعة: تطبيق شرع الله لا يعجب الإخوان

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن من يستولى على أرض ليبني عليها تتحول لأرض مغتصبة، مشددًا على أن الصلاة في المساجد المبنية على أرض مغتصبة باطلة.

وأوضح "جمعة"، خلال ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، أن هذا ما يُدرس في الأزهر الشريف، متابعًا "تطبيق شرع الله لا يُعجب تنظيم الإخوان الإرهابي"، موضحًا أن بناء مسجد على أرض غير صحيحة لا يمنع الدولة من تطبيق القانون.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تروج الشائعات بهدف الفتنة والهدم، مؤكدًا أن وعي المواطن صمام أمان.