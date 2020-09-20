علي جمعة: التوعية ضد تشويهات الإخوان من مهام الأسرة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الأسرة المصرية من والد ووالدة هما من تقع عليهما مسؤولية توعية المجتمع، إذ أنها الخلية الأولى للمجتمع، وقدم الإسلام لها كل الحماية.

وأوضح "جمعة"، خلال ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، أن أول آية نزلت بالقرآن الكريم هي قول الله تعالى: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ"، لافتا إلى أن تكرير كلمة "اقرأ" مرتين يطلب فيها الله التأمل والاطلاع على الكون وبديع صنع الله، بالإضافة إلى القراءة في كتاب الله وهو الكون، وكتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم.

وتابع: "أنه يجب التوعية من قبل الأسرة ضد التشويهات التي يقدمها المنصات الإلكترونية للإخوان".