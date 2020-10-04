أديب للمواطنين: "ليه بنتحدى الوباء؟.. لو مش لابس كمامة هيجيلك كورونا"

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تهاون بعض المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث قفزات على مستوى الإصابات.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "ربنا بيدي الستر للناس اللي بتقدره، والطريقة اللي بنتعامل بيها من غير علم هتعمل قفزات".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هذه القفزات ستكون مضرة صحيًا واقتصاديًا: "إحنا مش ناقصين عشان نقفل ومحدش قادر يستحمل الكلام ده، أنا مش طالب شيء مكلف، غسيل اليدين بالمياه والصابون والتباعد والكمامات، خلاص هانت، هيبقى عندنا لقاح ونعدي في الحيط".

وأردف: "لو حد عنده كورونا هينقلها لك ولو مش لابس كمامة ولا بتغسل إيدك كتير هيجيلك كورونا، ويا ريت تاخدوا لقاح الإنفلونزا الموسمية".

وواصل مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "أرجوكم باقي شهرين تلاتة واللقاح يبقى معانا، ليه بنتحدى الوباء، إذا كان سيد البيت الأبيض أصيب بكورونا ومعاه 8 أو 9 أشخاص ولسه العد بيكمل، وبدأوا يتكلموا عن حفل تنصيب قاضية جديدة في المحكمة الفيدرالية، هل إنت أجمد من ده كله؟!