عبدالغفار: إحنا لسه في بواقي الموجة الأولى لكورونا.. وممكن يحصل قفزات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التحليل الرقمي والبيئي ينبئ أن مصر ما زالت في "بواقي" المرحلة الأولى، مشددًا على أنها لن تنتهي بعد.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، أن مصر تمر بانحدار شديد على مستوى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعدما وصلت إلى الذروة.

وتابع: "ممكن جدًا تحصل موجة ثانية أو إننا نبقى ماشيين كويس ويحصل قفزات"، ليرد عليه مقدم البرنامج قائلًا: "أنا رأيي إن قريب هيبقى عندنا نطة".

وأردف: "هناك نظرية في العالم تقول إن نسبة حماية اللقاح للإنسان تتراوح ما بين 60% إلى 75%، ونفس الأمر بالنسبة إلى ارتداء الكمامة، وممكن نستمر على أرقام الإصابات دي لـ6 شهور وسنة كمان، اللي إحنا فيه نعمة من عند الله لأننا مبنعملش اللي نستاهل عليه كده".