"عبدالغفار" يشرح تفاصيل "التعليم الهجين".. ويؤكد: مستعدون للدراسة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة مستعدة للعام الدراسي الجديد في الجامعات يوم 17 أكتوبر الجاري، مستعرضا تفاصيل "التعليم الهجين".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التعليم الهجين عبارة عن مزيج بين التعليم المباشر والتعليم عن بُعد، موضحا أنه يوجد 27 جامعة حكومية تضم 90.526 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وعدد الطلاب مليون و955 ألف طالب بإجمالي 2 مليون فرد.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى نسبة طلاب الجامعات العملي المقرر حضورهم في الكليات كبير، لافتا إلى أن عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة 217 ألف، بينما في جامعة عين شمس 241 ألفا، "الأرقام دي أرقام دول مش أرقام جامعات".

وأوضح أن العدد الكبير للأفراد يترتب عليه اتخاذ إجراءات للتباعد الاجتماعي، مثل تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، وتكون نسبة التعليم عن بعد بالجامعات النظري أكبر، وأن يكون الحضور به تناوب "يعني جزء من طلاب تجارة ممكن يجوا يومين في الأسبوع والجزء التاني في اليومين اللي بعديه وهكذا".

وأكد أن حضور طلاب الجامعات النظرية ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، بينما الجامعات العملية 4 أيام، موضحا أن التعليم عن بعد من شأنه تعظيم عملية استخدام التكنولوجيا، لافتا إلى أن الحد الأقصى للطلاب في الكليات العملية 50 طالبا وفي النظرية 100 طالب، وهذا ينطبق للمجموعات التي تحتاج لعضو هيئة تدريس.