التعليم العالي: 15 ألف طالب تقدموا لتقليل الاغتراب من المرحلة الثالثة

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتقليل الاغتراب من المرحلة الثالثة للتنسيق بلغ 15 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أنه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري.

وأكد "عطا" لـ"الوطن"، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن شروط تقليل الاغتراب التي تتمثل في الآتي:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية:

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- كون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيًا: التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

-يتمّ باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة.

وأوضحت الوزارة مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.