التعليم العالي: نتجية تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة

أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الستار على تنسيق الثانوية العامة 2020، بغلق باب التسجيل للتحويلات المناظرة وغير مناظرة وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020، وذلك بعد أن أتاحت الوزارة التسجيل لمراحل التنسيق الثلاثة بدءاً من 22 أغسطس الماضي و حتى أمس الجمعة .

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة أجروا التحويلات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/ .

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه يجرى حاليًا إعداد الحصر الكامل للمتقدمين بطلب التحويلات للكليات المناظرة والمعاهد وغير المناظرة وكذلك تقليل الإغتراب.

وذكر أن نتيجة تقليل الإغتراب للمرحلة الثالثة ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لتحويلات تقليل الاغتراب، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون وفقاً للقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أول أمس الخميس، عن مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

وحددت الوزارة عدد من القواعد للتحويلات لتقليل الاغتراب:

أولا.. التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.