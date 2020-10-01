"التعليم العالي" تعلن مد فترة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم الطالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

وجاءت شروط التحويل على النحو التالي:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيًا: التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتمّ باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.