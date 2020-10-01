التعليم تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة والدبلومات للمصريين بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان، والتى قد بدأت يوم السبت الموافق 12/9/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (117) طالب/طالبة نـجح منهم (67) طالب/طالبة بنسبة (57.3%) وأن عدد الطلاب الذين لهم الحق فى أداء الدور الثانى (35) طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين (15) طالب/طالبة.

كما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الثانى لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتنتهى يوم الخميس 22/10/2020 وسط نفس الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات البعثة، أنه تقرر أن يتم فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/10/2020، على أن يكون الاطلاع بمقر الإدارة العامة للامتحانات، ويتم سداد الرسوم المقررة من خلال فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.