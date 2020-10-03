"صبحي" يتفقد مركز التعليم المدني لنزل الشباب بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز التعليم المدني لنزل الشباب بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال بيان قصير، له عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أن الوزير كان في استقباله المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر، والدكتور أيمن رضا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر.

وأضاف الجهاز، أنه خلال الزيارة تم عرض كافة التجهيزات للغرف والملاعب بالنزل، وأعمال التطوير بمراكز الشباب بالمحافظات الأخرى.

يُشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي قاد أمس، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية تحت شعار "رياضتك مناعتك"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وبمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصري بالتحرير، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كلمة تحدث فيها عن مبادرة "رياضتك مناعتك"، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال وزير الرياضة: "غالبية دول أوروبا تعتمد على الدراجات بدل السيارات، وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الشباب والفيتات لتكوين جيل رياضى يؤمن بأهمية الدراجات فى التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها".

وصرح بأن إقامة الفعاليات والماراثونات من أمام المشروعات القومية يعطي صورة إيجابية ويؤكد أهمية الرياضة للشباب والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أنه جاري التجهيز للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك".