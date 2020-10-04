رانيا فريد شوقي: أقدم دور "تباهي" بنت البلد في "ضربة معلم"

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك، عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل "ضربة معلم".

وكتبت رانيا "(تباهي) في مسلسل (ضربة معلم) قريبا إن شاء الله بقالي كتير ما عملتش دور بنت بلد وأنا بحب الأدوار دي أوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة النجوم محمد رجب ورياض الخولي ومحمد عز وإنعام سالوسه ومي سليم ومحمد نجاتي وندا عادل وحنان سليمان وسلوى عثمان ومصطفى حشيش وأحمد صادق وفنانين كتير".

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورا لها من كواليس مسلسل "قوت القلوب"، الجزء الثاني، بصحبة صناع العمل.

وعلقت "رانيا" قائلة: "أصدقائي الحلوين أجمد مدير تصوير وإضاءة هيثم ناصر والعشرة الحلوة في أحلي مسلسلات مع بعض المخرج المنفذ علاء وجدي ومخرج لوكشن محمود الشربيني أثناء تصوير مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني".

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وقالت "رانيا" في مقابلة لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور عن الراحل فريد شوقي "أبويا كان بيقولي لما بيعاقبني متكلمنيش، وده كان عقاب أصعب، الضرب موجع آه، لكن في النهاية الأم بتسامح"، وتابعت ساخرة عن معاملتها لأولادها "ملك وفريدة هما اللي بيعاقبوني".

وأوضحت أن والدها "بيتوتي" هو ووالدتها، "عندهم البيت والأسرة والأخوات وولاد الأخوات، ده خلانا طالعين كدة بيتوتيين أوي، عندنا الأسرة حاجة كبيرة مش حاجة سهلة، كنا دايما في رمضان نتجمع، إخواتي الكبار كلهم في أول يوم رمضان ده أساسي".