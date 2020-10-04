بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية الأزهرية.. سجل من هنا

انطلقت أعمال المرحلة الثانية لتنسيق رغبات القبول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الثاني إلكترونيًّا، اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية 32 ألفًا و969 طالبًا وطالبة، يحق لهم التقدم لتسجيل رغباتهم لدخول كليات جامعة الأزهر عبر موقع التنسيق.

ويمكن للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 2020، عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، أو الضغط هــنــــا.

وانتهت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، وأعلنت الجامعة أنّ نحو 75 ألف حالة تسجيل وتعديل للرغبات تمت خلال أيام التسجيل الأربعة، بينما يبلغ عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية نحو 77122 طالبًا.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إنّ غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول في جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل الرغبات وتعديلها مؤخرا، كما أنّ قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة.

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، رسالة طمأنة للطلاب والطالبات الذين تظلموا في بعض مواد الثانوية الأزهرية، قائلا: "أي طالب يحصل على أي درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب في الالتحاق بها".

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة، لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنّ المجلس وافق على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنّه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، طنطا، تفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.