إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مصعد

رصدت "الوطن" الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل مصعد وهي كالتالي:

1 - وثيقة التأمين.

2 - صورة ترخيص المبنى (مع الاطلاع على الأصل).

3 - صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص.

4 - عقد تركيب المصعد.

5 - قرار مزاولة للشركة القائمة على التركيب.

6 - تقرير استشاري من مهندس استشاري إنشائي.

7 - شهادة مكونات تفيد أن المصعد مطابق للكود.

8 - صورة من قيد الشركة لاتحاد المقاولين.

9 - شهادة صلاحية للمصعد معتمدة من شركة مصاعد معتمدة.

10 - عقد عمل للعامل موثق من الشهر العقاري.

11 - شهادة تدريب للعامل على التشغيل أو الإنقاذ من شركة.

12 - نوتة حسابية لدلائل الحركة وحبال البحر.

13 - رسم قطاع في البئر وغرفة الماكينات بين الزحلقة وعمق حفرة البئر.

14 - جدول اختبار للمصعد معتمد.

15 - صورة عقد صيانة من إحدى شركات المصاعد.

16 - عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة.

17 - إيصال سداد الرسوم.

وفي وقت سابق، قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تمّ السماح لكبار السن الذين تجاوزو الـ60 عامًا بركوب جميع وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة.

وأكّد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوى أن يبرز الراكب للمحصّل بطاقة الرقم القومي، وأن تكون هذه البطاقة سارية حتى يتمّ تطبيق هذا الإعفاء عليه.

وأشار إلى أنَّ هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنَّ هيئة النقل العام لا تتوانى عن خدمة المواطنين، مضيفًا لـ"الوطن" أن إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عامًا، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين أمر جيد، مؤكّدًا أنَّ الهيئة في انتظار مخاطبة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لها لتحديد آلية تطبيق الإعفاء من رسوم ركوب النقل العام، أو التخفيض لمن هم فوق الـ60 عامًا.

وكشفت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر.