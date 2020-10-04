قتيل وإصابات بين أبناء عمومة بأسيوط لخلاف على الميراث

أصيبت سيدة بجروح في مشاجرة نشبت بين أفراد عائلة واحدة لخلاف على الميراث بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية العصارة بجوار مخبز صابر علي حمدان وإصابة سيدة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة داخل منزل "جمعة أحمد عبدالعال" بذات الناحية وأن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية لخلاف على الميراث تطورت لمشاجرة بالشوم والزجاج.

أسفرت المشاجرة عن إصابة سيدة تم نقلها بمعرفة الأهالي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال العام الجاري مشاجرات وخلافات أسرية متعددة بسبب الميراث ولعل آخرها ما وقع أمس بمركز "ساحل سليم" عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين أصيب على إثرها "عبدالمجيد حسن مصطفى" 47 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر إثر تعديه عليه بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وبين أشقائه، لخلاف على تقسيم المحصول.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الأشقاء تطورت إلى مشاجرة أمسك خلالها أحدهما سلاح أبيض كان بالمنزل وطعن به شقيقه.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، حيث لقى "ثروت محمد حسنين"، 50 سنة، مدرس مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

وذلك أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين أشقائه والمتهمين من أبناء عمومته بسبب خلافات قديمة بينهم، وتجددت بسبب قيام أبناء المتهمين بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.

وتبين بالتحريات أن المجني عليه كان يقضي إجازته بالقاهرة فور علم المجني عليه بالمشاجرة، قطع إجازته وحضر من القاهرة للصلح بين إخوته وأبناء عمه، وفور وصوله لدوار العائلة تربص له المتهمون وسدد له ابن عمه الأصغر طعنة بالرقبة وتوفى في الحال.