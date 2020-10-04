12 خطأ شائعا في إنشاءات المباني الخرسانية تؤدي لتصدعها

استعرض الدكتور مهندس وائل الدجوي، أستاذ المنشآت الخرسانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال محاضرة نظمتها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أمس، بعنوان "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية"، عناصر المنشآت الخرسانية المتمثلة فى الكمرات والبلاطات والأعمدة والإطارات والقواعد، ومدعما بالاشكال والرسومات.

أستاذ هندسة القاهرة يستعرض أشكال وأنواع الشروخ في محاضرة "فحص المنشآت الخرسانية"

وتطرق الدجوي، خلال محاضرته لشرح أمثلة لأشكال وأنواع وأسباب الشروخ "العيوب"، والتي تتمثل في الآتي:

- الحمل الزائد عما في التصميم.

- تسليح بكابولي في غير موضعه.

- عدم كفاية تسليح القص.

- قصور تصميم الكمرة.

- تحرك أحد القواعد مع بقاء باقي القواعد ثابتة دون تحرك.

- يحدث للعمود شد وهو مصمم للضغط.

- عدم وجود كانات في بعض الأماكن في الأعمدة أو هبوطها أثناء الصب.

وعن أبرز أخطاء التفاصيل الإنشائية الشائعة، التي جاءت خلال الندوة، وسردها بيان للنقابة على لسان الجدوي، فتمثلت في الآتي:

- عدم وجود مسافات كافية بين أسياخ التسليح السفلي.

- عدم وجود تخانات لحفظ المسافات بين صفوف الحديد.

- طول الرباط غير كافى فيؤدى إلى شروخ على السطح السفلى بجوار العمود.

- عدم وجود تسليح قطرى مما يؤدى إلى حدوث شروخ عند الأركان نتيجة قوى القص.

- طول حديد الكابولى غير كافي ما ينتج عنه شروخ طولية عند نهاية الحديد العلوي.

ودعم أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال المحاضرة شرحه بحالات دراسية لبعض المنشآت، التى حدث بها عيوب انشائية، مستعرضًا الأسباب التي أدت الى ذلك وكيفية معالجتها والتعامل مع تلك العيوب.

وتأتي محاضرة "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية"، ضمن سلسلة تضم 6 محاضرات مجانية في مجال المنشآت الخرسانية والكباري، تقدمها النقابة لأعضائها.