المهندسين: تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة 10%

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسى فى مصر يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع وجود فائض فى أعداد الخريجين عن حاجة سوق العمل، وتباين مستوى الخريجين عاماً بعد عام، لكثرة ما أنشئ من معاهد وكليات هندسية بالجامعات الخاصة فى الفترات السابقة. وأشار نقيب المهندسين، بحسب بيان للنقابة، إلى أنّ عدد كليات الهندسة والمعاهد المقيدة بالنقابة 129، بواقع 56 كلية بالجامعات الحكومية، و19 كلية هندسة بالجامعات الخاصة، و39 معهداً بالمعاهد الهندسية العليا، و5 أكاديميات.

وقدّم «ضاحى» عدداً من التوصيات لمؤتمر التعليم الهندسى الذى اختتم فعالياته أمس الأول فى جامعة أسيوط، أبرزها خفض أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى 10% على الأقل العام المقبل، وعمل اختبار قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 85%، والراغبين فى الالتحاق بالتعليم الهندسى، وتكون نتيجة الامتحان هى الفيصل فى قبول الطالب بالتعليم الهندسى من عدمه، للتأكد من قدرات الطلاب على استيعاب العلوم الهندسية.

كما طالب نقيب المهندسين بتعديل المناهج الدراسية لتتواكب مع التقنيات الحديثة فى مختلف مجالات العلوم الهندسية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والمراجعة المستمرة للمناهج التعليمية وهيئات التدريس مع أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسى، والتأكد من وجود البنية الأساسية من معامل وورش وتجهيزها بأحدث التقنيات العلمية الحديثة، للمعاونة فى صقل قدرات الطالب قبل تخرجه لسوق العمل.