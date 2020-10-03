"فحص المنشآت الخرسانية" بدورة تدريبية لشعبة المهندسين المدنيين اليوم

تنطلق، اليوم السبت، رابع المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين حيث تقوم الشعبة برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، ضمن سلسلة مجانية تشمل 6 محاضرات لكل مهندسي مدني يقدمها نخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

ومن المقرر أن تتناول محاضرة اليوم موضوع "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية"، حيث نظمت الشعبة 3 محاضرات سابقة الأولى عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع"، والثانية تناولت "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد"، بينما تحدثت المحاضرة السابقة عن "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، وتتناول المحاضرة الخامسة السبت المقبل 10 أكتوبر موضوع "تطبيقات ندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية"، وتختتم سلسلة المحاضرات الست يوم السبت 17 أكتوبر بموضوع "انهيار المنشآت - أخطاء ودروس".

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية، إن الشعبة تسعى دائما للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدني، موضحا أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لصقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وتابع بحسب بيان للنقابة، قائلا: فكان التواصل مع قامات الخرسانة وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعا ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضى أى مقابل.

وأضاف المهندس أحمد رمزي أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الست سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعا، كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات المهمة في ذات الشأن وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التى تتم حاليا وعلى سبيل المثال المتحف المصري الجديد والذي يعد صرحا إنشائيا يهم جميع المهندسين للاستفادة من كل الخبرات التى قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكباري.