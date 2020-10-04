"جمارك أسوان" تضبط محاولة تهريب مجموعة هواتف محمولة بحوزة سوداني

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك، اليوم، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون "الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والجمارك رقم 66 لسنة 1963، والاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975".

وذكرت الجمارك، في بيان لها، أنه "بناءً على مذكرة مشتركة من الرائد احمد ضياء، والرائد بيتر هاني بإدارة البحث الجنائي، وإبراهيم عمر بإدارة الأمن الجمركي، مفادها اعتزام الراكب "ع . ع . ع"، سوداني الجنسية، قادم من الخرطوم، تهريب كمية من الهواتف المحمولة"، وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد حسن، وعلي محمد، مأمورى التفتيش، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان، ومحمد ابراهيم؛ لتفتيش أمتعه الراكب الشخصية، تبين وجود 20 هاتفا محمولا ماركة "هاواوي و أوبو"، وماركات مختلفة حديثة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية".

وأضاف البيان: "قرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2020، وحرر المحضر محمود محمد، وأحيل للنيابه العامة".

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحه الجمارك، وأحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

وكانت جمارك اللجنة الثانية بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، تمكنت منذ أيام من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبناءً علي مذكرتي معلومات مقدمتين من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب محمد بكري بمعبر أرقين، وعبد الفتاح عبده، مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام راكبين سودانيين الأول "ع . م . ص" والثاني "م . ا . ا" تهريب كمية من الهواتف المحمولة في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، وشكلت لجنة لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، وتبين وجود عدد 61 هاتفا محمولا ماركة "هوبي" و5 هواتف محمولة ماركة "آيفون 11"، مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.