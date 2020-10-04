كيف يتم حساب اشتراكات المعاشات؟.. رئيس الهيئة القومية يجيب

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إنه يتم احتساب اشتراكات المعاشات بنسبة 21 % تقسم كالتالى 9% يدفعها الموظف، و12 % يدفعها صاحب العمل .

اشتراكات التأمينات مقسمة نسبة من صاحب العمل ونسبة من العامل ونسبة التأمين الصحي

وتابع رئيس الهيئة، لـ"الوطن"، أنه يتم تحصيل نسبة 4%، وتوريدها للتأمين الصحي الشامل ، إضافة إلى 1% يدفعها صاحب العمل تحت بند تأمين إصابات العمل، حال تعرضه لإصابة العمل يتم تعويضه من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بدلا من لجوئه للمحكمة ورفع دعوى تعويض ضد صاحب العمل، مؤكدا أن كل اشتراكات التأمينات تأتي مقسمة نسبة من صاحب العمل ونسبة من العامل ونسبة التأمين الصحي.

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات أكتوبر، حيث أوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية .

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على متابعته اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.