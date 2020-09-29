التأمينات تصرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس بتكلفة 7 مليارات جنيه

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من الخامسة من صباح الخميس المقبل، الموافق الأول من أكتوبر2020، و دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل و الممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

25 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوت الخمس

وأوضح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، في بيان له اليوم، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت خطة صرف معاشات شهر أكتوبر، والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن، إلى ثلاث شرائح حيث تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافقين الأول والرابع من أكتوبر.

والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاءالموافقين الخامس والسادس من أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر.