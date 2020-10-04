الناظر: الصين ستعلن انتصارها قريبا في سباق لقاح كورونا

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إنّ مصر لم تدخل حتى الآن، في الموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعا: "مش عاوزين نتعرض للموجة الثانية وده بإيدينا عن طريق ارتداء الكمامة في الأتوبيسات، والمواصلات العامة، والمصالح الحكومية، لأنها تقينا من فيروس كورونا بنسبة 100%".

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنّ هناك عشرات اللقاحات يتم عملها حاليا لفيروس كورونا على مستوى العالم، وهناك بعض اللقاحات دخلت في المرحلة الثالثة، وهناك سباق بين الدول.

وأكد الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أنّ الصين ستعلن قريبا انتصارها في السباق، لأن اللقاح الصيني جرت تجربته على عشرات الآلاف وأعطى نتائج عالية وآمنة.

وتابع الناظر، أنّ منظمة الصحة العالمية تدعم بشدة اللقاح الصيني، وفي مصر لحسن الحظ وبفضل الذكاء السياسي والإداري تعاقدنا مع الجانب الصيني منذ فترة: "الجانب الصيني بيقول إنّ مصر هتكون مركز إقليمي لإنتاج المصل وتصديره، ونحن لدينا في مصر قلعة من قلاع صناعة اللقاح وهي المصل واللقاح، إضافة لتوافر الخبرات".

وأكمل الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أنّ مصر ستدخل أيضا في التجربة الإكلينيكية، وفتحت وزارة الصحة باب التطوع، وحتى الآن هناك أكثر من 1000 شخص شارك في التجربة، مؤكدا أنّنا نسير بشكل جيد فيها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، وبينها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.