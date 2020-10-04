فيديو يوثق جريمة مقتل جامعي برصاص مسجل خطر بالهرم

كشفت تحقيقات الجهات المختصة وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل جامعي على يد مسجل خطر بمنطقة الهرم.

وتبين لرجال المباحث كذب رواية المتهم، وأثبت مقطع فيديو أن المتهم تعمد قتل الضحية استعراضا للقوة في المنطقة. وحصل الأمن على مقطع فيديو وثق الجريمة بالكامل بعدما أظهر المتهم حاملا لسلاحه ثم أطلق الرصاص على الضحية، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وشرع فى قتل آخر.

وزعم المتهم في التحقيقات أن مشاجرة نشبت مع القتيل قبل الجريمة بسبب أولوية المرور، وعلى أثرها دافع عن نفسه، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي.

وكان رجال المباحث استمعوا إلى شهادة والد المجني عليه، الذي قال في محضر الشرطة إن ابنه فقد حياته دون ذنب وأنه قتل ضحية البلطجة.

واتهم الأب، الجاني بقتل ابنه بدم بارد ومحاولة تضليل رجال المباحث بأن الواقعة كانت مشاجرة، مؤكدا في التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت القاتل خلال اشتباكه مع ابنه وصديقه، وإطلاق النار عليهما بدم بارد.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر.

انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م. ا" مسجل خطر، يمتلك عقارا بالشارع ذاته الذي يقيم به القتيل.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه وتطورت إلى مشاجرة، لافتة إلى أن المتهم أحضر سلاحا ناريا من منزله وأطلق الرصاص على القتيل.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد كمين، ألقي القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكابه الجريمة.