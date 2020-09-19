محافظ القاهرة يشهد تسليم 50 عروس أجهزة منزلية ضمن مبادرة حياة كريمة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية ل ٥٠ من العرائس الأولى بالرعاية .وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحفل يأتى فى إطار تفعيل مبادرة " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة فى إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدماً التهنئة للعرائس ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الاهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مشيدًا بالدور الاجتماعى الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة .واعلن عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية خلال الحفل انه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان " سعادتي في مدرستي " تستهدف مد ٢٥٠ الف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم. شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس ادارات عدد من الجمعيات الاهلية .