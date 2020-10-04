اشتعال انتخابات النواب ببني سويف.. وسيدة تواجه 23 مرشحا

تشهد الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، معركة انتخابية شرسة على المقعدان المخصصان للدائرة بين النواب القدامى والوجوه الجديدة، لحسم مقعدي الدائرة، بالإضافة إلى ترشح سيدة واحدة للدائرة، على الرغم من ترشحها لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويتنافس لحصد مقعدي الدائرة 24 مرشحا بينهم 5 مرشحين تابعين لأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والمؤتمرونداء مصر، و19 مستقلا.

بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في الدائرة في عرض السير الذاتية للمرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والجولات في القرى والشورى، كذلك المرشحين ذاتهم والذين بدأوا في عقد المؤتمرات الانتخابية المصغرة بالقرى للقاء الشباب والعائلات.

ودفع حزب مستقبل وطن بمرشحين في الدائرة من الوجوه الجديدة، وهما محمد سيد كامل وشهرته رمضان حسان، وطارق مخيمر، ليدخلا في مواجهة مع نواب الدائرة الحاليين عبد الرحمن برعي مرشح حزب حماة الوطن، ومحمود عزت أبو عزوز، مستقل.

فيما برزت أسهم مرشح حزب المؤتمر وليد سليم، نجل شقيق نائب الدائرة الأسبق علي البكري سليم، الذي يكثف من جهوده للقاء كل عائلات وشباب قرى مركز بني سويف، كذلك البندر في محاولة لحصد مقعد عن الدائرة.

ويتنافس على مقعدي الدائرة كلا من ثروت يوسف الداعوري أمين حزب الشعب الجمهوري السابق، وأبو الخير عبد السميع، عضو مجلس الشورى الأسبق، في مواجهة مع الوجوه الجديدة والشباب، محمد رجب عبد العظيم نجل شقيق البرلماني السابق عبد الحميد عبد العظيم، ومرقص موريس، واللواء محمد أبو زيد، وعادل خليفة، وعادل جرجس صليب.

وخُصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًَا بمجلس النواب، منهم 8 مقاعد بالقائمة المغلقة، و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة"، ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى"، ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا، وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد"، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.