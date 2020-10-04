مترو الأنفاق: غير مسموح للمسن بأخذ تذاكر مجانية لمرافقيه

كشف أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تخصيص تذكرتين فقط ذهابا وعودة لـ كبار السن تصرف من منافذ بيع التذاكر بالمحطات بموجب بطاقة الرقم القومي، حيث تصرف مجانا لمن هم فوق سن الـ70 عاما، وتصرف بتخفيضات 50% لمن هم فوق سن الـ60 عاما، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل قيام المسن بصرف تذاكر لأقاربه، موضحا أن القرار بدأ تنفيذه منذ صباح اليوم الأحد.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، طالب بعدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومي خلال الحصول على مثل هذه التذاكر للمسنين، مشيرا إلى أنه لم ولن يعتد بالكارنيهات ولن يسمح بصرف التذاكر إلا بموجب بطاقة الرقم القومي، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع صرافي التذاكر بصرف تذاكر المترو مجانا لمن هم فوق سن الـ70 عاما.

وأشار عبدالهادي، إلى أنه لن يسمح بصرف تذاكر لإقارب المسن سواء من فوق سن الـ70 عاما، أو لمن هم فوق الـ60 عاما، موضحا أنه في حال مرافقة أحد الأقارب للمسن يتم صرف التذكرة مجانا للمسن، وتذكرة يتم شراؤها للمرافق ولن تصرف مجانا، مؤكدا أن المسن من هو فوق سن الـ70 عاما من حقه استقلال جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل كلفا ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن، وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومي، مؤكدا أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة بالخطوط الثلاثة للمترو منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين وحركة مسير القطارات.