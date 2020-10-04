ضبط 205 قطعة سلاح و204 قضية مخدرات وتنفيذ 65882 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط 205 سلاح نارى بحوزة 174 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(25) بندقية آلية .

(30) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة .

(132) فرد محلى.

(282) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة .

ضبط (192) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (65882) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(321) حكم جناية.

(18168) حكم حبس جزئى.

(3929) حكم حبس مستأنف.

(32131) حكم غرامة.

(11333) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (204) قضية مخدرات ضبط خلالها (216) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (41,658 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (15,919 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,109 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,140 كيلو جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (48جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (40 جرام)

كمية من مخدر الشابو وزنت (538جرام).

عدد (3238) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهم .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (119) مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (15068) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (109 ألف يورو ) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية - قطع غيار هواتف محمولة – ملابس متنوعة - بضائع أجنبية الصنع – خردوات وبضائع متنوعة – معدات مستعملة – أقمشة ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (8مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.