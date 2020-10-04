نائب مدير حميات إمبابة: المنظومة الصحية واجهت كورونا بنجاح 100%

علق الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفي حميات إمبابة، على تصريحات منسق مكتب الأمم المتحدة وإشادته بالصحة المصرية في مواجهة كورونا، قائلا إن منظمة الصحة العالمية تعتز بوزارة الصحة المصرية على الجهود المكثفة التي تبذلها لعدم تفشي فيروس كورونا في مصر، من خلال المتابعة التي كانت على مدار الساعة.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن بداية انتشار الفيروس كان صعبا على مصر والعالم كله، وأن كل الإجراءات الاحترازية والجهود المكثفة من قبل وزارة الصحة والطاقم الطبي كانت جهود ناجحة بنسبة 100%.

وتابع بأنه في بداية الأمر كان تفشي الفيروس بصورة كبيرة، إضافة إلى وجود بعض المواطنين غير المتفهمين لمعنى كارثة فيروسية تجتاح العالم كله، وأن من الممكن أن يقضي على العالم كله، مؤكدا أنه بفضل الجهود التي قامت بها وزارة الصحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، استطعنا السيطرة بشكل كبير على الفيروس وتم مقاومة الفيروس.

وأوضح أنه فخر للمصريين جميعا أن تشيد منظمة كبرى كالأمم المتحدة بالصحة المصرية، وما بذلته في الفترة الأخيرة من جهود متواصلة لمكافحة الوباء، وذكر أن نسبة نجاح المنظومة الصحية في مصر، وصلت لـ 100%، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت سيطرة المنظومة الصحية المصرية على مكافحة الوباء.

وأشار إلى أنَّه لا يجب توقع أي وجود لموجة ثانية وحتى الانتهاء من الموجة الأولى، موضحًا أن الموجة الجديدة ستكون عبارة عن تغير وتمحور في جين فيروس كورونا.

وأكد أن مصر لا تزال في الموجة الأولى مع انخفاض نشاط الفيروس، لافتا إلى أنه إذا حدثت موجة ثانية ستكون في شهر نوفمبر المقبل تزامنا مع انتشار فيروس الإنفلونزا.