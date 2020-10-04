"السياحة": "الصحة" تضع ضوابط أداء المصريين للعمرة هذا العام

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنَّ الوزارة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الجانب السعودي بخصوص موسم العمرة لهذا العام.

وأضاف وزير السياحة، أنَّ وزارة الصحة المصرية تعكف حاليًا على وضع ضوابط صحية لسفرالمعتمرين المصريين إلى السعودية عقب إصدار المملكة الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام.

وأشار العناني، إلى أنَّ الضوابط التي تضعها وزارة الصحة تشمل تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل الحفاظ على صحة المعتمرين المصريين منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، متابعًا: "حياة المصريين عندنا غالية".

ولفت إلى أنَّ شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة، مبينًا أنَّ مصر بانتظار استصدار المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة للعمرة لغير السعوديين ومعرفة نظام الموسم من حيث أعداد التأشيرات المخصصة لكل دولة والأعمار المسموح لها بأداء العمرة هذا العام حتى يتسنى لنا إعلان الضوابط المصرية الخاصة بضوابط العمرة.

وأوضح أنَّه وفقًا للاتصالات التي أجرتها الوزارة مع الجانب السعودي والسفير السعودي بالقاهرة، فإن الغالبية العظمى من الشركات السياحية تحصلت على مستحقاتها من الجهات السعودية عن رحلات العمرة التي تمّ إلغائها نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس الماضيين بسبب فيروس كورونا، منوهًا إلى أنَّ الأعداد الباقية من الشركات سيتمّ ردّ المبالغ لها خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، إنَّه من المرجح أنَّ تمنح المملكة العربية السعودية كل دولة إسلامية عدد محدد من تأشيرات العمرة "كوتة"، وذلك حتى تستطيع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على المسافرين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم وجود مصل حتى الآن.

وأضاف أنَّ السعودية قد تمنع سفر مواطني بعض الدول التي لازال لديها عدد إصابات كبير بالفيروس، كما أنها ستشترط إجراء كافة القادمين إليها لأداء العمرة أو الزيارة إجراء تحليل "pcr" خاص بكورونا قبل وصولهم للمملكة بـ72ساعة، مشيرا إلى أن المملكة قد تمنع كبار السن ومن تخطي الـ65 عاما من أداء العمرة، كما قد تمنع أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الجهاز التنفسي من السفر، مشيرًا إلى أنه حال بدء مصر في استخدام علاج مضاد لكورونا فقد يسمح للمصريين بالسفر بأية أعداد، شريطة حصولهم على هذا العلاج قبل السفر.