لأول مرة منذ كورونا.. فنادق البحر الأحمر تستقبل سائحين فرنسيين

استقبلت فنادق البحر الأحمر عدد من الرحلات، والتي تقل سائحين أجانب من فرنسا والتشيك، لأول مرة بعد عودة حركة الطيران الخارجي لهذه الدول، بعد توقف دام لأكثر من سبعة شهور منذ جائحة كورونا، في ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

يأتى ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني، من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار؛ لتنشيط الحركة الجوية، وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم، ثلاث رحلات جوية قادمة من دول سويسرا وفرنسا والتشيك؛ إذ أقلت رحلة إيزي جيت ( Easy jet) القادمة من العاصمة جنيف بسويسرا 145 سائحا، وفلاي ايجيبت (Fly Egypt) القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، 163 سائحا ، وإير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك 115 سائحا، بعد استئناف حركة الطيران.

كما استقبل مطار مرسى علم أمس السبت، أولى الرحلات السياحية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، بواقع 97 سائحا، بعد ستئناف السياحة الفرنسية إلى المدينة، والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

وكان في استقبال الرحلات الجوية، مسؤولو مطار الغردقة ومرسى علم الدولي، وفريق العلاقات العامة بالمطار، واستقبلت الطائرات بتقليد رش المياه المتبع، في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية؛ طبقا للبروتكول الدولي في المطارات.

وتقدم فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بالورود والهدايا التذكارية للركاب، وتوفير التسهيلات اللازمة، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإنهاء إجراءت الحجر الصحي، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الإجتماعي، حفاظا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على جميع الركاب، وإجراء مسحات pcr للركاب، الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار الغردقة ومرسى علم الدولي، لافتا إلى أن جميع السائحين خضعوا للإجراءات الوقائية، بداية من وصول الطائرة مرورا بعملية النقل عبر الأتوبيسات السياحية، حتى الوصول إلى فنادق الإقامة، لافتا إلى أن السائحين وصفوا الاجراءات بأنها عالمية وتفوق الإجراءات الاحترازية في مطارات بلادهم، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.

وكشف أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن الرحلات الجوية التي استقبلتها مطارات البحر الأحمر انعشت فنادق الغردقة ومرسى علم، في أول عودة للسائحين الفرنسيين والتشكيك منذ جائحة كورونا، مشيدا بدعم الدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة، واللذان كان لهما عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال تلك الفترة، وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة، بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجيا.

وأشار "منير" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، من دول أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، والمجر، وصربيا، ومقدونيا، ومولدفا، ورومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وفرنسا، والتشيك، لافتا إلى تنوع الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر، فور فتح حركة الطيران الخارجية عقب جائحة كورونا.