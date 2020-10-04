محافظ البحر الأحمر: احتفالات المواطنين أمس بنصر أكتوبر جاءت عفوية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم بذل الكثير من المجهودات في مطار مرسى علم للكشف على جميع السائحين القادمين من الخارج للمدينة، حيث إنه ومؤخرا تم استقبال 97 سائحا فرنسيا للمطار بعد توقف 7 أشهر.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الاحتفالات الحاشدة بميادين مصر بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر وتأييد الدولة والرئيس السيسي لم يكن له أي دخل، بينما كان نابعا من المواطنين الحاضرين: "ده شعور فعلي من الناس، ولم أتدخل في هذا الموضوع، وده اليوم اللي متحركتش فيه من مكتبي"، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية للمحتفلين في ميادين المحافظة للالتفاف وراء علم مصر والقيادة السياسية.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، أول رحلة طيران قادمة من فرنسا على متنها 97 سائحًا، وذلك بعد توقف دام سبعة شهور منذ جائحة كورونا.

واستقبل مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وأجهزة محافظة البحر الأحمر، الطائرة بالورود ورشها بالماء طبقًا لبروتوكول المطارات، وتم إنهاء إجراءات الوصول لجميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على بعض الركاب ممن لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.