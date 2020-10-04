رفقاء الأمس يتنافسون على مقعد النواب بالدائرة الشمالية في البحر الأحمر

منافسة شديدة للفوز بالمقعد الفردي الوحيد، في الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، التي تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، بين رفقاء الأمس تحت قبة البرلمان، إذ كان يمثل الدائرة في برلمان 2015/2020، النواب، محمد محمد عبدالمقصود، حمادة غلاب، وأحمد الضوي.

ويخوض محمد محمد عبد المقصود، المعركة الانتخابية مسلحا بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، الذي أعلن دعمه الكامل لمرشحه، بمؤتمر جماهيري حاشد، ليرد المرشحان المستقلان والنواب الحاليين، حمادة غلاب وأحمد الضوي، على صديق الأمس تحت قبة البرلمان، بعدة جولات انتخابية لمقرات العائلات، وزيارة معاقل الكبار، وفتح الجمعيات الأهلية، لاستقبال المؤيدين والمناصرين لهم في مواجهة مرشح حزب مستقل وطن على مقعد الدائرة الشمالية.

وحشد النائب الحالي حمادة غلاب، والمرشح على الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر مساء أمس السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مسقط رأسه بمدينة رأس غارب، ضم المئات من العائلات والمناصرين والمساندين لهم، لإعلان الدعم الكامل له من قبل الشباب والكبار وأبناء قبيلته "البراهمة".

وتسلح النائب الحالي أحمد الضوي، صاحب الضلع الثالث في المعركة الانتخابية للنواب الحاليين، على مقعد وحيد بالدائرة الشمالية والغردقة، بأبناء قبيلة العبابدة، التي تمتد جذورها في مدينتي رأس غارب والغردقة.

َويخوض المعركة الانتخابية بالدائرة الشمالية، 18 مرشحا، إذ تقدم 19 بأوراقهم، واستبعدت لجنة الانتخابات أحد المرشحين لظهور عينة التحاليل إيجابية، وتمثل الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، أعلى نسبة أصوات في محافظة البحر الأحمر، التي تضم أكثر من 70% من إجمالي أصوات المحافظة.