محافظ الفيوم يعلن استقبال 86 ألفا و840 طلبا للتصالح حتى اليوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 86840 طلبًا حتى اليوم، مؤكدًا أنّ المحافظة تولي هذا الملف أهمية بالغة، وتحرص على إتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

وأوضح "الأنصاري"، أنّ إجمالي المخالفات التي كانت مرصودة خلال الفترة الماضية بلغت 67086 مخالفة، تم التعامل على 36572 ألف مخالفة منها بالإزالة أو تصحيح المخالفة، ليصل إجمالي عدد المخالفات القائمة 30514 مخالفة، لافتًا إلى أنه بعد 15 يوليو الماضي، تم إنهاء إجراءات التصالح لهذه المخالفات.

وأشار المحافظ إلى استكمال أعمال لجان حصر المخالفات بالوحدات القروية، من خلال تشكيل 165 لجنة فنية لإجراء رصد ميداني شامل لجميع مراكز وقرى وتوابع المحافظة وعددها 1800 قرية ونجع، وتسجيل كافة المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان قد انتهت من فحص 144747 عقارا بمختلف أنحاء المحافظة، ورصدت 96343 مخالفة حتى الآن.

وكشف محافظ الفيوم عن إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التي تم رصدها، مؤكدًا أنّ مد مهلة التصالح حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري يمثل فرصة لرؤية الوضع القائم بشكل أكثر واقعي، ويسهم في التيسر على المواطنين الراغبين فى استيفاء ملفات التصالح.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل نهاية شهر اكتوبر الجاري، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.