بنها تطلق أكبر حملة لإصلاح المطبات الهوائية بعد شكاوى المواطنين

أعلن المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إطلاق حملة مكبرة لإصلاح المطبات الهوائية والحفر بكوبرى كفر الجزار.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، التى تقدم بها العديد من السائقين والمواطنين في الوحدة المحلية بكفر الجزاز، مطالبين أحمد سليمان، رئيس الوحدة، بالتدخل لحل المشكلة، وإصلاح الفواصل والمطبات الهوائية، ومنع تكدس السيارات، وتعطيل السير على الكوبرى.

وأوضح رئيس مدينة بنها، أنه أحضر سيارة رصف، لإصلاح المطبات وتسوية الفواصل، في مخرج ومدخل كوبري كفر الجزار، بحضور إدارة مرور بنها.

كما سويت الحفر والمطبات الهوائية بطريق بنها - ميت بره، بداية من كوبري الطريق الإقليمي، حتى عزبة أبوحسن، مرورا بمدخل قرية دملو وعزبة عبدالحميد عطية، ومدخل منشأة دملو.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شهد الخميس الماضي افتتاح شارع أحمد عبدالموجود بمدينة بنها، بجوار مبني إدارة الجامعة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، ما سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل المدينة.

وأوضح محافظ القليوبية أن الطريق سيعمل فى الاتجاه الواحد، بعد موافقة الأجهزة الأمنية، على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.

وأكد "الهجان" أن فتح الطريق وتغيير المسارات الداخلية للشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا، سيؤدي إلى رفع الضغط المروري من داخل شوارع مدينة بنها، مشددًا على مدير إدارة المرور، الالتزام بخط سير الاتجاه الواحد، وعدم السماح بركن السيارات على جانبي الشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا.

يذكر أن مدينة بنها، شهدت خلال الأيام الماضية، إطلاق مخطط تطوير شارع فريد ندا ببنها الجديدة؛ بهدف تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كل الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري، التي تعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية، وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.