محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مدينة بنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية في مدينة بنها؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين، وتابع خلالها أعمال التطوير الجارية في المدينة.

وتفقد المحافظ، في الجولة التي رافقه فيها المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة بنها ومراجعة أعمدة الإنارة؛ لإعادة الرونق الجمالي للميادين، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي عليها، مشددا على ضرورة استغلال فترة حظر التجول في سرعة إنهاء الأعمال.

وقال الهجان إنه يسعى جاهدا للنهوض بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن هناك خطة وضعت من قبل المحافظة لتجميل وتشجير مداخل مدينة بنها والكورنيش، ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الشكل الحضاري للمحافظة، ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ علي الصحة العامة.