عاجل.. الدولار يتراجع في منتصف التعاملات اليومية

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات اليومية، حيث سجل الدولار انخفاض قرش واحد.

وسجل الدولار 15.69 جنية للشراء مقابل 15.70 جنيه و 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه.

ويأتي هذا الانخفاض عقب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم، مع بدء التعاملات الأسبوعية.

كما انخفض سعر الدولار في عدد من البنوك منها بنك بلوم وبنك عوده ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأقل سعر للدولار فهو في المصرف المتحد حيث سجل الدولار انخفاض أكثر ليصبح بـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في البنوك التي تعمل في مصر.

في السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما شهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.56 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة؛ نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود، وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.

وقد شهدت أسعار الدولار استقرارا خلال الأيام الماضية وحتي الساعات الأولي من التعاملات اليومية اليوم الأحد إلى أن جاء الانخفاض في سعره خلال منتصف التعاملات.