"أسطورة الكيميا" ليس الأشهر.. "الحوت والسفاح والديزل" أباطرة الدروس الخصوصية

إن شئت ستجدهم أسفل جدران الكباري العلوية، أو "مرسومين" بالخط العريض على الأسوار العامة في الطرق والميادين الرئيسية، أوراق مطبوعة بجودة رديئة أحيانا، أو بأقلام ألوان عريضة الخط أحيانا أخرى، وعليك كـ"ولي أمر" أن تحدد وتختار من بين الأسماء المطروحة عن يمينك ويسارك، والتي ستجذبك من "كُنى المدرسين"، الذين يعرضون أنفسهم للدروس الخصوصية.

أشهر ألقاب معلمي الدروس الخصوصية

"نمس الفيزياء، ديزل الألماني، إمبراطور العربي، محمد صلاح الجيولوجيا"، وغيرها من أسماء "الأسماء المستعارة"، التي يظن أصحابها أنها ستكون سببا في شهرتهم وسط عالم الدروس الخصوصية الذي ضرب بمنكبيه في كل جهات العملية التعليمية، فأوجد اقتصاد موازي لعملية تعليمية من المفترض أنها تقوم على المجانية من ناحية، وتعليم الطلاب بأسس صحيحة من ناحية أخرى.

التعليم تواصل الحرب على "مافيا" الدروس الخصوصية

لا تكف وزارة التربية والتعليم – عبر مسؤوليها- من التنديد بمخاطر الدروس الخصوصية، وما تسببه من أضرار سلبية على اقتصاد الأسرة المصرية من ناحية، والقضاء على مقصد منظومة التعليم الجديدة التي تقوم على الفهم والحوار والمناقشة، والتعامل مع الطلاب بمنظور الشريك، وليس مجرد آلة حفظ وتلقين للبحث عن نصف درجة في نتيجة التأهيل لدخول الجامعات، دون مكسب حقيقي في مسيرة الطالب التربوية والتعليمية، وكان آخرها ما دونه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء أمس، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك حيث قال "التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة وأتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات. وإن كان السؤال ينطوي على خلفية الدروس الخصوصية فأكرر لكم لا حاجة لها".

أصحاب السناتر يتجهون للدروس الأون لاين

ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن خطة بدء العام الدراسي الجديد من خلال التوسع في الدراسة عن بعد "الأون لاين" وإنشاء شبكات إلكترونية ومنصات داخلية للتواصل بين الطلاب والمعلمين، سارع "أباطرة" الدروس الخصوصية للإعلان عن خطة التعليم الأون لاين الخاصة بهم، كخطوة ثانية في استمرار الصراع مع "التعليم" من أجل الاستمرار في الاستحواذ على "جيوب" أولياء الأمور.

"التهرب الضريبي" يثبت حصول "أسطورة الكيميا" على 300 ألف جنيه شهريا

وأكدت محاضر التهرب الضريبي المحررة ضد محترفي الدروس الخصوصية بمحافظة السويس، إلى حصول أشخاص على مبالغ شهرية من الطلاب نظير الدروس الخصوصية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وصلت إلى حصول مدرس على مبلغ مالي 300 ألف جنيه شهريا.

وعادت عدد من مراكز الدروس الخصوصية للعمل داخل محافظة السويس، بأماكن مختلفة من بينها بحي السويس وحي فيصل، والتي كانت أغلقت بسبب فيروس كورونا.

وأحيلت المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وشملت عددا من المدرسين من بينهم من يطلقون على أنفسهم ألقاب خاصة بمدرس كل مادة.

وأكدت التحريات، حصول من يطلق علية أسطورة الكيميا مقابل الدروس الخصوصية شهريا على مبالغ مالية من 250 ألف إلى 300 ألف جنيه، والذي يقوم بإعطاء دروس خصوصية بشكل موسع وكبير داخل أماكن مختلفة بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات، إلى حصول مدرس لغة إنجليزية على 200 ألف جنيه شهريا من الدروس الخصوصية، ويطلق على نفسه لقب "بلدوزر" الإنجليزي، وحصول مدرس لغة عربية على ما يقرب من 200 ألف جنيه شهريا.

وحصرت مباحث التهرب عدد الطلاب المسجل أسماءهم بكشوف الحضور والمبالغ المالية المدفوعة منهم لأحد المدرسين المسؤولين عن المركز، وتبين أن "المركز الواحد يتردد علية أكثر من 500 طالب شهريا وكل طالب يدفع 150 جنيًا في الشهر ليحصل المدرس في النهاية من المركز الواحد على 70 ألف جنيه شهريًا".

وعادت مجموعات الدروس الخصوصية في الظهور من جديد داخل محافظة السويس، خاصة لطلاب الثانوية العامة، فيما بدأت مراكز الدروس العودة للعمل داخل مناطق سكنية بالمحافظة، خاصة في المدن الجديدة.