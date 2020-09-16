شوقي: مجموعات التقوية هتبقى مجزية للمعلمين.. وهنمنع الدروس الخصوصية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الدولة ستوفر دخلًا إضافيًا للمعلمين من خلال المشاركة في عدة منصات، مثل مجموعات التقوية ورسائل المعلم والقنوات التعليمية ومنصة الدروس الإلكترونية، لتقنين الدروس الخصوصية، ومن يعملون في التعليم دون أي مرجعية تربوية وحماية التلاميذ والطلاب من مخاطر فيروس كورونا والذهاب إلى أماكن لا يعرف أحد هوية من يمتلكها.

وأضاف شوقي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية: "مجموعات التقوية هتبقى مجزية جدًا للمعلمين عشان يعملوا بمدارسهم بشكل قانوني والحفاظ على الأبناء ونبقى عارفين إنهم هياخدوا إيه".

وتابع: "السنوات الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة بعد 6 سنوات من الاستثمار أصبح لدينا عدد هائل من المدارس والمنصات والقنوات التعليمية".

وأردف أنَّ منصة البث المباشر سيشترك فيها الطلاب وتعمل في الصيف أيضًا، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تقدم مجانًا كل ما يجب أن يحصل عليه الطالب لكي يتلقى تعليمًا متميزًا، أما من يريد خدمة إضافية فإنّه سيدفع تكلفة تمثل 20% مما كان يدفعه في الدروس، سواء كتاب تفاعلي بدلًا من شراء كتاب خارجي أو درس إلكتروني على منصة الدروس الإلكتروني، وعندها المعلم سيحصل على نصيبه، كما تستطيع المدارس الحصول على دعم للتطوير.

وواصل أنَّ المكتبة الرقمية ليست كتب "PDF" لكنها تحتوي على مصادر تعلم كثيرة، لافتًا إلى أنَّ منع الدروس الخصوصية بعد توفير كل هذه الأدوات الرقمية: "أكلت أموال رهيبة من أولياء الأمور ولم تؤدي إلى تعلمهم ولن تفيدهم في شيء بداية من هذا العام، لأنه لا علاقة بامتحانات الثانوية العامة، وسنمنعها بالكامل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.