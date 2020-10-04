التأمينات: 2.3 مليار جنيه إعفاءات الدفعة الأولى للمؤسسات والمؤمن عليهم

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة إعفاءات الاشتراكات التأمينية التي استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم بلغت 2.3 مليار جنيه، منذ بداية العمل بهذا القانون، "قانون 173 لسنة 2020"، في السابع عشر من أغسطس الماضي.

132 مؤسسة تقدمت بطلب لتسوية مديوناتها

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن عدد المؤسسات التي تقدمت لتسوية مديوناتها بلغت 132 ألف مؤسسة منهم 32 ألف مؤسسة قامت بتسوية المديونيات قبل السابع عشر من أغسطس 2020، وحصلت على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة، و100 ألف مؤسسة تقدمت للاستفادة من نسبة إعفاء 90%، أما عدد المؤمن عليهم اللذين تمت استفادتهم من الإعفاءات بلغ ما يقارب من 14.5 ألف مواطن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام جميع المؤمن عليهم والمؤسسات للاستفادة بقيمة نسبة الإعفاءات نفسها، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية عمل يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

يذكر أن قانون 173 لسنة 2020 و الذي تم العمل به إعتباراً من 17 أغسطس الماضي قد حدد نسب الإعفاءات علي المبالغ الإضافية فإذا ما تم السداد خلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة و الشريحة الثانية بنسبة إعفاء 70% إذا تم السداد خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ تكون نسبة الاعفاءات ٥٠٪ ، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات أكتوبر، حيث أوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّ التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، إضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.