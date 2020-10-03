القوات المسلحة تنشر فيديو للذكرى 47 لنصر أكتوبر

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو عن الذكرى "47" لنصر أكتوبر.

وتضمن الفيديو مقتطفات من حديث الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، إضافة للقطات من الحرب المجيدة.

وقال "الشاذلي" خلال الفيديو: "فلسفة الخطة حققت كل اللي إحنا عاوزينه وكل الذي يكرهه العدو، حجمنا القوات الجوية بتاعته، وأرغمناه على أنه يقاتل بالمواجهة، وهو لا يحب هذا الأسلوب من القتال إطلاقًا، وفرضنا عليه قتال لمدة طويلة، نستطيع أن نطيل المدة شهور دون أن نتأثر وهو يتأثر".

كما تضمن الفيديو جزءا من أحد خطابات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي قال فيها: "ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا، لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها، إن سجل هذه القوات كان باهرًا".