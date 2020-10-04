محافظ البحر الأحمر: 261 مليون جنيه لتطوير وتجديد المستشفيات

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بدء أعمال تطوير مستشفى الغردقة العام، بعد موافقة وزارة الصحة على تخصيص 30 مليون جنيه مبدئيا لها؛ لخدمة أهالى المدينة، وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم على أكمل وجه، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من عملية تطوير مستشفى الغردقة العام، التي ستشمل 214 سريرا، موضحا أن تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة يأتى على رأس أولوياته.

ولفت "حنفي" إلى أن عملية التطوير ستحدث نقلة نوعية كبيرة سواء في الشكل العام للمستشفى، والذي سيجعلها بمثابة جوهرة زرقاء لعلاج المواطنين البسطاء والغلابة، أو في مستوى النظافة بداخلها والخدمة المقدمة للأهالي، حيث تشمل هذه الأعمال تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، وطلاء واجهات المبنى الفندقي.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم تطوير كافة الأقسام (العناية المركزة - الحروق - القسم الفندقي - العمليات - المعامل.. إلخ)، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة؛ لإنشاء قسمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية، وتقديم هذه الخدمة العلاجية لأول مرة في مستشفيات الصحة بالمحافظة؛ لأنها لم تكن موجوده بها، تيسيرا على المواطنين، ولتوفير نفقات السفر التى يتكبدها مرضى القلب، مقابل إجراء هذه العمليات في محافظات أخرى، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى القلب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أن جميع المستشفيات بمختلف المدن تحظى باهتمامه الشخصي؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لجميع أبناء المحافظة، وفي هذا الإطار رصد 231 مليون جنيها؛ لبناء مستشفى رأس غارب المركزي وتحتوي على 87 سريرا، مضيفا أنه يجري أيضا تطوير مستشفى القصير المركزي، وبها 83 سريرا، إضافة إلى تطوير كافة العيادات والعناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، أنه يجري حاليا استكمال توفير الأجهزة المطلوبة لمستشفى "الشلاتين المركزي، وسفاجا المركزي".

في السياق ذاته، أعلن اللواء عمرو حنفي، أنه سيتم التعاقد مع عدد كبير من كبار الاستشاريين في مجالات (المخ والأعصاب والقلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية والعناية والأشعة والتخدير)، ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين، وتقليل النفقات وتوفير مشقة السفر خارج المحافظة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة بشكل عام، لتكون جاهزه للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.