تشكيل لجان لمتابعة التزام مرشحي النواب بقواعد الدعاية في الأقصر

وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، تنويها مهما وعاجلا، لكل المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020، بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، مؤكدا ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، التي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

وأشار الشريف، إلى تكليفاته بتشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر، لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية، حتى لا تحجب الرؤية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه يأمل من كل المرشحين للانتخابات، بالحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري في وضع اللافتات أو البانرات داخل مدينتهم الجميلة الأقصر، متمنيًا التوفيق للجميع.

وشهدت المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي بالأقصر على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم 162 مرشحًا محتملًا، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

"الوطن" استعرضت تفصيلاً للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي مما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر.

6- 25 مرشحا محتملا لـ"النواب"، بالدائرة الثانية غرب الأقصر.

7- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر.