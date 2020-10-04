حبس عاطل قتل ابن شقيقته في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير، حبس شابا متهم بقتل ابن شقيقته، في مشاجرة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "م. س"، مجند مقيم بمدينة أبو كبير، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه، ويدعى "سمير م. ه"، 35 عاما، مسجل خطر عاطل، إذ وقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمتهم في الصدر، أدت إلى وفاته.

وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق.