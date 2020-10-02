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أهالي الشرقية يحتفلون بانتصارات أكتوبر بهتافات "تحيا مصر"

كتب:

نظيمه البحرواي
06:00 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
أهالي الشرقية يحتفلون بانتصارات أكتوبر بهتافات "تحيا مصر"

تجمهر أهالي الشرقية أمام ديوان عام المحافظة، بمدينة الزقازيق، اليوم، للاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وردد الأهالي هتافات "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي.. يحيا الجيش المصري" كما رفعوا لافتات مدون بها عبارات "لا للإخوان.. لا للإرهاب.. لا للخونة.. لا للجماعات الإرهابية".

وتفاعل الأهالي مع الاغاني الوطنية ورفعوا الإعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الكثير من الأهالي على اصطحاب أطفالهم الصغار الذين الذين رفعوا أيضا صور الرئيس والعلم المصري.

يذكر أن العديد من المحافظات المصرية تشهد احتفالات بذكرى انتصار أكتوبر المجيد وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة لتأمين المواطنين الذين قرروا النزول للشارع للاحتفال وإعلان دعمهم لمؤسسات الدولة.

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