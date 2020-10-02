محافظ الشرقية يوجه بصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات على الأراضي

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، وذلك من خلال لجان عمل مشكلة من مسؤولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرورعليها ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشدداً على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بصيانة أعمدة الإنارة بنطاق شوارع الحي ورفع كفاءتها لتحسين الإنارة بها والرؤية البصرية أمام عبورالمواطنين. كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بصيانة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة وإصلاح وصيانة الأعطال حيث قام قسم الإنارة بمجلس المدينة بتطويرالخلايا الكهربية وتحويلها من العمل بالطاقة الشمسية إلى العمل بعدادات التامير الزمنية لتوفير وقت الإضاءة وتوفير الاستهلاك بالأماكن التالية فتم تركيب (4) عدادات بمنطقة عزبة عمران و(2) عداد شارع ابوالحنفى وشارع السنترال.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة - مدخل الديدامون الزراعى - أمام مدرسة أبو تمراز - مدخل كفر العدوى - مدخل كفر جبارة - منطقة مستشفى د. شريف عمر - السيد حسين ) بواسطة سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

وعلى جانب آخر طالب المحافظ رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وفى هذا الاطار قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مركز الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة التعديات الواقعة علي الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالزنكلون فتم تنفيذ إزالة كلية لسور بالدبش وتسليم الموقع لمهندس الجمعية الزراعية بالإصلاح الزراعي كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات علي الأرض الزراعية، التعدي الأول بمساحة 175 مترا والحالة الثانية 150 مترا والثالثة 100 متر بإجمالي 425 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.