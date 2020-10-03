الشرقية تستعد لانتخابات "النواب" بتشكيل لجنة عليا و"فرعية"

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 8332 لسنة 2020، بتشكيل لجنة عليا برئاسته، للإشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

وتضم عضوية اللجنة كلًا من الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والعميد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء، لمعاونة اللجنة العليا بالمحافظة، وذلك برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي، وعضوية كلٍ من مأمور (مركز – قسم الشرطة المختص) ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وسكرتيري المركز، ومديري الإدارات التعليمية والصحية والوحدات المحلية والأزمات والكوارث، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، لتقوم هذه اللجنة بمعاونة اللجنة العليا في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب، وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لسير العملية الانتخابية أولًا بأول.

وقرر محافظ الشرقية، تشكيل غرفة عمليات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها، وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ.

كما قرر المحافظ تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وكذلك الأمر لأماكن المبيت لأعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الانتخابية، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.