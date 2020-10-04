الجمعة.. افتتاح مسجدين جديدين بالبياضية ووسط المدينة في الأقصر

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، الجمعة المقبلة، مسجدين جديدين من المساجد التي انتهي من بنائها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية، وهم: الجمالين بطريق المراسي السياحية، والتابع لإدارة أوقاف البياضية بمركز ومدينة البياضية، والرحمة، بشارع عبده مراد، بحي وسط بمدينة الأقصر.

وأوضح مدير أوقاف الأقصر، أن افتتاح المسجدين يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي، الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح، الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف، وقيادات الدعوة بالمديرية، ومسؤولي إدارتي أوقاف البياضية، وبندر الأقصر، وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وأشار الشيخ محمود سيد عبد الدايم، إلى أن الناظر إلى المساجد التي افتتحتها المديرية سابقا، يجد أنها في أماكن مختلفة ومتنوعة، ما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف، ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة، في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها؛ لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير.

وكان مدير أوقاف الأقصر، افتتح الجمعة الماضية، مسجدين جديدين من المساجد التي انتهي من بنائها بالجهود الذاتية، وهما: آل البيت بقرية الشيخ أحود، والتابع لإدارة أوقاف أصفون بمركز ومدينة إسنا، والطاهر بنجع الترعة بالزينية قبلي بمركز ومدينة الزينية.