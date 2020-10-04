"نحو شتاء آمن".. غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع طوارئ الأمطار

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الغرفة المركزية لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة تتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، للإخطار بكل جديد للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، لأعضاء غرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسة اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام محافظة وذلك لمتابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتفعيل تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن الاستعداد لموسم الأمطار واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وذلك وفقا لتنبؤات وبيانات الأرصاد الجوية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع اى طوارئ خلال موسم الشتاء للتقليل من أي أضرار محتملة في ظل أجواء جوية قد تكون صعبة.

وناقش الاجتماع الاجراءات المكثفة التي تم اتخاذها من قبل كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق على مستوى المحافظة كل في مجاله حتى يكون هناك موسم شتاء آمن.

استعداد البالوعات لاستقبال مياه الأمطار

وشدد المحافظ على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع والمناطق علي مستوي المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة سيارات ومعدات الشفط.

وأكد على ضرورة الإشراف على جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات للتطهير ورفع أي المخلفات أولاً بأول وكذا الحفاظ على أراضي طرح النهر وقت الأمطار، وكذا التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة وأعمدة الإنارة حرصا علي حياة المواطنين.

الإنتشار السريع فرق الطوارئ

وطالب بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لمواجهة أي طوارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ خطة المحافظة التي تم إقرارها في هذا الشأن، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالقطاعات المختلفة لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لسرعة التعامل و إزالة اى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

وضع خطط إيواء وإغاثة وإعاشة

وأوضح أنه جرى وضع خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة وتوافر المواد التموينية استعدادا لحدوث أية أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والإسعاف والصحة في هذا الشأن، وأكد المحافظ علي جاهزية قطاع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التي تتعرض للأمطار الغزيرة أو سيول وإغلاق وتحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية اللازمة، حرصا على صحه وحياة المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية،

حضر الاجتماع منال الغندور السكرتير المساعد، والدكتورة أسماء النقراشي والدكتور أحمد مختار، والدكتور محمود راشد عضاء البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، ومسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والطرق والزراعة والتموين والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والحماية المدنية والمرور وشرطة المرافق والكهرباء والغاز والإسعاف والهلال الأحمر والأرصاد، ومديرو الأزمات والكوارث والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية وإدارة المرافق بديوان عام المحافظة.